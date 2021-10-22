勞工職業災害保險採經驗費率制，明年適用職災費率已完成公告，平均費率由現行0.21％降為0.2％，而勞保條例也規定，70人以上採用實績費率計算，共有1萬2803家，其中加收費率共有2232家，最高加收原行業費率4成，明年最高費率達1.16％。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，依《勞工保險條例》規定，勞工職業災害保險費率分為行業別災害費率及上、下班災害費率二種，每3年調整一次。111年行業別災害平均費率由現行0.14％調降為0.13％，上、下班災害費率維持0.07％，合計修正後職業災害保險費率平均為0.20％(0.13％＋0.07％)。

黃錦儀說，僱用人數達70人以上單位，行業別災害費率採實績費率，按其前3年職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比率，每年計算調整之；111年適用實績費率之投保單位共1萬2803家，其中減收費率者達9738家，加收費率者計2232家，維持原費率者計833家，勞保局將於今年10月函知相關單位。

黃錦儀提及，勞保局提醒，明年5月1日實施《勞工職業災害保險及保護法》，將投保單位之職業安全衛生辦理情形也納入實績費率計算，雇主應遵守職業安全衛生法令，重視職業安全衛生管理，避免職業災害發生。