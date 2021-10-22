苗栗縣政府文觀局推動苗栗縣社區營造及村落文化發展，策劃11月9日的「山林之美，走讀獅山－南庄深度文化之旅」小旅行，期望透過玩深度的方式，邀請民眾來感受屬於在地特有的風土故事，自22日中午12時起開放報名至11月2日下午5時截止，限額30人，免費參加，額滿即止，歡迎大小朋友踴躍報名喔！

「山林之美，走讀獅山－南庄深度文化之旅」，邀請文學與藝術專才曾桂龍擔任導覽師資，帶領大家走讀古道風光、認識廟宇建築、眺望山巒美景，藉由走讀的過程探詢歷史的遺跡，接著至勸化堂享用美味餐點，下午再到田在心健康菓舖，聆聽解說、採買南庄特有的農特產品，最後動手做Pizza畫下完美的句點，享受國際慢城獨有的慢步調生活。

文觀局長林彥甫指出，隨著疫情逐漸趨緩，民眾開始安排出遊計畫，且特別偏好山林或海邊，縣府每年串聯地方資源進行在地推廣，提供豐富多元的文化饗宴，邀請大家一同走入田野，用小旅行和風土飲食說故事，推薦遊客前往走走，盼能重振觀光旅遊。