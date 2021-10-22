女星林孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，甜美外貌加上空靈氣質，在隊內人氣相當高，而她在去年9月加入節目《全明星運動會》當藍隊經理，還獲得「最美經理」封號；昨（21）日孟潔曬出她到哈利波特快閃店購物的戰利品，穿著oversize的上衣變成下半身失蹤的風格，大秀嫩白美腿，在做出各種姿勢時腿根有神秘黑影，讓人看了臉紅心跳。

林孟潔過去曾是展場Show Girl，靠著魅力十足的電眼和甜美外貌，迅速累積高人氣，差一點就要以女團身份出道；直到2018年因緣際會下加入Lamigirls（Rakuten Girls前身），因患有耳石脫落症不能做甩頭相關動作，卻仍在場邊積極為球員應援，努力模樣成功圈粉無數，更在2020年成為《全明星運動會》籃隊經理，讓她知名度瞬間飆高。

孟潔穿著oversize的上衣變成下半身失蹤的風格，大秀嫩白美腿，在做出各種姿勢時腿根有神秘黑影，讓人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自林孟潔IG)

平時林孟潔就喜歡透過社群報告近況和分享生活點滴，昨日她在IG曬出穿著去哈利波特快閃店的戰利品，一件oversize的長袖上衣，蓋過臀部塑造出「下半身失蹤」的視覺效果，露出她白又長的美腿；在多張照片中看到孟潔擺出各種姿勢，其中一張舉起手來摸頭傻笑時，衣服下襬被拉起時腿根部位洩黑影，不免讓人產生無限幻想。

粉絲看到孟潔可愛又性感的穿搭都1秒戀愛了，紛紛大讚「麻瓜快躲好」、「太可愛了」、「女神學院」、「下半身失蹤太辣了吧」、「葛萊芬多孟潔100分」。