讓公園更好玩！新竹縣政府自2020年起，推動特色公園計畫，投入2億元改造22座公園，歷經8次公民參與工作坊，首座改造公園為竹北市興隆公園，22日舉辦動土儀式，新竹縣長楊文科出席動土儀式，他也表示，會與今年8月啟用的AI智慧園區公園一樣好玩，而興隆公園則預計在明年5月完工。

新竹縣竹北市興隆公園22日舉辦動土儀式，將有7大主題遊戲區，預計2022年5月完工。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹北市興隆公園面積達1.2公頃，22日舉辦動土儀式，新竹縣長楊文科接受親子建言，將改造竹北市、芎林鄉共22座既有公園，允諾「會跟AI智慧園區公園一樣好玩」。（莊旻靜攝）

楊文科與多名竹北市的縣議員一起出席動土儀式，興隆公園為原本的公24公園，楊文科指出，該公園總面積為1.2公頃，依照自然地形分齡、分區，預計會有自德國引進的亞洲首座蝴蝶形攀爬網等遊具，並以森林為主題打造自然遊戲場。

新竹縣竹北市興隆公園面積達1.2公頃，22日舉辦動土儀式，新竹縣長楊文科（左）接受親子建言，將改造竹北市、芎林鄉共22座既有公園，允諾「會跟AI智慧園區公園一樣好玩」。（莊旻靜攝）

負責規畫設計的總設計師李吳博澄在簡報中提及，興隆公園基地面積遼闊，將有7大主題，包含學齡前遊戲區、地景溜滑梯、竹林攀爬區、森林攀爬網、自然地景土丘遊戲區、共榮設施區、保持身體健康區，以及push bike跑道等。

興隆公園除了蝴蝶攀爬網外，也將有擺盪大索設施、筒狀溜滑梯、極限飛輪等，提供18種遊戲體驗，預計可容納300人。楊文科表示，興隆公園完工後，「好玩程度不會輸給AI公園」，工程由新翊規畫設計公司規畫，並由曾獲國家卓越建設獎的磐東營造公司施工、惇陽工程顧問公司執行。

楊文科也說，2019年曾有一群親子向他提出建言，希望設置特色遊戲場，他也立即請縣府團隊盤點資源，在考量整題都市計劃發展、人口結構、交通運輸動線後，選擇竹北市、芎林鄉共22座繼有公園改造，並加入公民參與機制，辦理多次工作坊及說明會，並參考民眾意見，期望能打造符合民眾想像的公園。

興隆公園預計在10月25日晚間7點，在竹北市斗崙里集會所舉辦施工前說明會，有興趣民眾可前往參與。新竹縣政府也為特色公園開設臉書粉絲專頁「五色鳥飛閱公園」，分享工程新進度及其他公園的規畫設計。