AZ第二劑今開打中央就宣布可混打 柯文哲怒批：整死大家

中央流行疫情指揮中心21日宣布，11月起將開放AZ混打BNT，也引發各界討論，北市副市長蔡炳坤指出，混打的消息出來後，從醫院端得知，有民眾打電話來詢問是否可取消預約或可以更改；台北市長柯文哲更直言，今天開始打AZ，就說開放混打，「真的是整死大家」。

蔡炳坤指出，尊重專業考量，但這個時間點宣布有點怪怪的，因為今天是第十二期的第一天，AZ疫苗第二劑接種，接下來10月25到27日還有第二階段預約，這時候宣布，難免會讓準備接種第二劑的人開始考慮。

蔡炳坤直言，從醫院端也有聽到民眾打電話來要放棄或等待的人，現在無法得知影響多少，但之後接種完畢，就可以具體統計有多少人預約後沒還接種；柯文哲則無奈表示，今天開始打AZ結果今天公布要混打，「不曉得是要整誰，到時候一堆人不來打，也不是取消，是直接爽約，下次再預約BNT」；柯說，要坐下來談，真的是整死大家。

另外，台北市聯醫工會爆料，到花博支援導致他們加班超時，柯文哲表示，其實醫療人員都很配合，但一下這禮拜要加班，下周又不用，如果中央一開始進來的疫苗數量平穩，就可以分散施打，要找機會跟衛福部好好討論。

媒體追問，聯醫工會有員工至今仍未收到先前的加班費用，對此，柯文哲說，費用不可能當天算錢，又不是臨時工，總是要有個會計流程，慢幾個月是有可能的，醫護人員受不了是，「準備好了又不來，十幾次我就抓狂了」。