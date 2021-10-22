AES-KY(6781)自結9月稅後盈餘為2.21億元，年減5.72%，單月每股盈餘為2.58元；近期電子產業鏈受大陸停限電問題干擾，AES-KY生產未受影響，AES-KY表示，若無重大意外，下半年會比上半年好。

儘管今年以來電子供應鏈飽受長短料困擾，歐洲電動兩輪車需求強勁，且中大型工業儲能系統電池模組出貨持續放量，AES-KY前3季業績表現亮眼，上半年稅後盈餘為12.13億元，已超越去年全年，每股盈餘為16元；累計第3季合併營收29.18億元，季增6.46%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為83.48億元，年成長111.63%。

AES-KY因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，AES-KY自結9月稅前盈餘為2.84億元，年增3.9%，稅後盈餘為2.21億元，年減5.72%，單月每股盈餘為2.58元。

由於兩大產品線訂單強勁，AES-KY預估，下半年會比上半年好，全年業績也會比去年好。