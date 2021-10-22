歐股周五開高。債務累累的中國恆大意外地支付了利息，激勵了全球股市；另外萊雅(L'Oreal)強勁財報和科技股的上揚，也為投資人信心提供進一步的支撐。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.25點或0.48%，為471.96點。就在距離正式違約還有幾天的時間，房地產開發商恆大支付了美元債券利息，該消息也激勵了亞洲股市。但是據了解，這僅只是利息，後面還有本金的償還。

歐股的個人和家庭用品股，以及科技股領漲，皆上漲約在0.7%。

法國化妝品集團萊雅大漲5.4%。在中國市場推動下，包括碧兒泉、YSL等品牌的萊雅上季營收增加5.4%。

瑞典的衛生用品商愛適瑞(Essity)大漲5.2%；該公司新設定較高的銷售目標。

雷諾汽車跌1.2%。由於晶片短缺，該公司稱今年產量的損失將遠超過先前預期。

瑞典金屬礦業公司Boliden跌5.4%。在高成本和銷量下降的壓力下，該公司第三季營業利益表現劣於市場預期。