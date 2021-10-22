日前知名YouTuber小玉(朱玉宸)爆出「換頭謎片案」，盜用眾多網紅、女星甚至民代的照片，利用換臉程式製作合成謎片販售，受害者超過百人，引起外界譁然，「國光女神」Lala(蘇心甯)近日上節目透露，其實不時會收到網友私訊合成情色照，讓她變成情色女主角，她也真的報案過，後來發現對方是年輕屁孩，但Lala不願輕縱，「很多人覺得年紀小就沒有關係，可是對我來說傷害是很大的」。

「國光女神」Lala作客《新聞挖挖哇》節目，表示照片被合成影音的事情，她之前就經歷過，網友其實常會私訊傳給她照片，之前她還在展場工作，可能有些人會拍到她現場的一些照片，有些人傳來的是拍到她的局部，例如腳趾、大腿等，Lala問對方為什麼傳這種照片來，對方竟回：「因為我很爽」，然後人就消失了，但這都還算輕微，之後遇到的照片更讓人惶恐。

後來Lala收到的照片，很大部分是合成的不雅照，讓她不堪其擾，她舉例曾收到一款照片，是用她的臉，但身體是男性裸體，「『原來你是男生變性』，幫我換照片還攻擊我是變性人」，還有人將她的性感照修成裸照，Lala說曾經有一次氣到提告，才發現對方年紀非常輕，「在警局一直發抖、一直哭說對不起，說『我只是覺得好玩』」。

Lala無奈表示不知道這些人的想法是什麼，但不管他們心態為何，她內心其實是很難過的，畢竟如果照片傳到家人、朋友那裡，她還得去解釋，「對我來講真的傷害很大」，所以不覺得因為犯罪者年輕就該縱容，反倒希望嚴懲警惕對方。