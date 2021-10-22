AES-KY（6781）擠入千金股行列之後，股價持續竄高，公司應主管機關要求公布9月自結損益，單月每股盈餘2.58元，年減29.64％。
AES-KY盤後公告，9月營收達10.51億元，年增6.34％，稅前盈餘2.84億元，年增3.9％；稅後純益2.21億元，年減5.72％；單月EPS達2.58元，年減29.64％。
AES-KY在市場熱炒電動車題材之下，22日股價持續創下歷史新高紀錄，盤中最高一度飆漲至1275元，惟終場漲多回檔，收在1165元，股價下跌2.1％。
AES-KY（6781）擠入千金股行列之後，股價持續竄高，公司應主管機關要求公布9月自結損益，單月每股盈餘2.58元，年減29.64％。
AES-KY盤後公告，9月營收達10.51億元，年增6.34％，稅前盈餘2.84億元，年增3.9％；稅後純益2.21億元，年減5.72％；單月EPS達2.58元，年減29.64％。
AES-KY在市場熱炒電動車題材之下，22日股價持續創下歷史新高紀錄，盤中最高一度飆漲至1275元，惟終場漲多回檔，收在1165元，股價下跌2.1％。
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