環球購物中心Global Mall首波周年慶在五倍券助攻下，推升業績較去年同期成長近一成，其中又以高單價生活家電、3C及健康器材，成長幅度最高，超過兩成，使用五倍券的消費金額對比去年三倍券同期增長超過三成，第二波延續熱潮，集結近200家品牌主攻暖冬換季，「環球Online」線上購物推全站滿399元免運，週週推折價券，滿額最高現折2100元。

環球指出，第二波主打會員刷GMpay單筆消費滿2000元最高回饋300元，含電子商品禮券與餐飲抵用券，且推出「振興購物金」活動，消費500元即有機會獲得5萬元購物金，30倍點數放送、刷Global Mall聯名卡單卡累刷滿5000元享5%刷卡金回饋，並集結近200家品牌主攻暖冬換季，包括運動服飾、健康家電、餐飲等推優惠5折起等。

且延續高單價生活家電熱銷，Global Mall新北中和店再加碼，即日起至10月31日iMall會員於健康器材指定專門店消費滿10000元送500元電子商品禮券；桃園A8則推生活家電指定專門店當日單筆消費滿10000元送1000元電子商品禮券；「環球Online」線上購物則推全站滿399元免運，以及週週推折價券，滿額最高現折2100元。

因應振興五倍券加碼的「30倍點數放送」，Global Mall館內持五倍券的消費金額對比去年三倍券同期增長超過三成，其中GMpay、Line Pay的消費金額更呈翻倍成長，預估第二波將持續帶動消費力攀升。