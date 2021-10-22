房地合一稅2.0於今年7月正式上路。財政部南區國稅局指出，營利事業自今年7月1日起交易2016年後取得不動產，公司為分開計稅適用20％～45％稅率、每年申報營所稅合併報繳。而獨資合夥組織房地合一稅2.0則按照個人課稅規定適用15％～45％稅率，且必須在移轉登記日次日起30日內申報及課徵房地合一所得稅。

在我國交易2016年後取得房地、地上權、預售屋及其坐落基地等皆屬於房地合一稅範圍。依規定，境內個人、法人持有境內不動產兩年內出售均課徵45％稅率，而持有超過兩年、未逾五年出售皆課35％。境內法人若持有五年以上、境內個人持有五年到十年皆適用20％；而境內個人、獨資合夥組織等持有十年以上可適用15％稅率。

南區國稅局表示，今年7月1日起，營利事業交易2016年後取得不動產，分別按持有期間適用差別稅率分開計算稅額，於辦理營利事業所得稅結算申報時，合併報繳。

但獨資或合夥組織營利事業出售房屋、土地，鑑於獨資、合夥的房屋、土地登記所有權人為個人，與具獨立法人格的營利事業得為所有權的登記主體有別，因此，修正後本法第24條之5第6項規定，獨資、合夥組織營利事業交易房屋、土地，應由獨資資本主或合夥組織合夥人就該房屋、土地交易所得額，依修正後本法第14條之4至第14條之7規定課徵所得稅，不計入獨資、合夥組織營利事業的所得額。

換言之，獨資資本主或合夥組織合夥人的不動產交易所得自房地合一2.0上路後（交易時間在2021年7月後案件），全數依個人課稅規定，於移轉登記日的次日起30日內申報及課徵房地合一所得稅。