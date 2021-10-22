韓國綜藝吹起戶外度假風，實境節目《感性露營》由朴娜勑、安英美、「Apink」孫娜恩、「MAMAMOO」頌樂、朴素淡等人出演，成員們以不同的國家主題進行露營，舉凡衣著、食物、營地擺設、甚至是名字，都要符合主題風格。女星們以異國感性風享受2天1夜的旅程，加上宋承憲、李相侖、尹鈞相、宋旻浩等「營友」助陣，陣容相當豪華。

首集就請到韓流男神始祖宋承憲來作客，宋承憲與朴娜勑因《我獨自生活》結識而有好交情，而孫娜恩曾和宋承憲一起拍戲，她回憶當時宋承憲喜歡在片場講冷笑話，讓氣氛變得輕鬆有趣，沒想到在《感性露營》也全展現出來。宋承憲為了跟大家變熟不停拋出笑料哏，卻讓人頻翻白眼，朴娜勑故作生氣大喊：「是誰找他來的？」擔心宋承憲的大叔冷笑話會一直講下去，即便如此，大家還是不自覺被逗笑了。

朴娜勑不愧是扮裝達人，在「瑞士」主題中，她的牧羊女裝扮果真是標準瑞士風，而她「簡單準備」2天1夜的行李，幾乎是把整個家都搬來，光是設置全套配備就要2.5小時，自嘲根本是「感性搬家」。同為搞笑藝人的安英美也不落人後，穿著一套牧童裝前來，還提著藍色水桶，被虧「是要鏟屎嗎？」安英美笑說自己不太怕臭味，自願處理穢物。

朴素淡與孫娜恩曾在電視劇《灰姑娘與四騎士》合作過，朴素淡在節目中肩負起「大力女」角色，有粗活的工作她都能快速完成，本身就有大客車駕照的她，總算有機會駕駛露營車，載大家遊山玩水；孫娜恩出道10年，曾因工作走遍世界各地，卻沒能真正享受旅遊，這回要擺脫對工作人員的倚賴，體驗獨當一面的生活，再加上個性爽朗、充滿綜藝感的「反應王」頌樂，為節目增添不少笑料與火花。

該節目是朴娜勑和安英美首度攜手主持的戶外節目，精力旺盛的朴娜勑本身就很喜歡露營，她對於節目內容也有許多想法，聽聞好友安英美要來參加露營感到不可思議，笑說：「她超級懶得動，比手機（震動）還不會動！」安英美表示自己是個被動的人、自嘲體力差、沒一件事做得好，相信跟著朴娜勑走就好了，反被虧是想把事情都丟給別人。節目23日起，每週六晚間10點東森戲劇台播出。