66歲台語唱將高向鵬日前驚傳參加家族聚會，回家過馬路不慎跌倒導致昏迷，高向鵬已昏迷第8天，尚未清醒，仍在加護病房搶救，他的好搭擋方怡萍22日表示連續2天早上都有去醫院探望高向鵬，昏迷指數雖仍維持5，但血壓、呼吸狀況一切正常。

高向鵬兒子每天都會去探望高向鵬，當兒子跟高向鵬說話時，高向鵬的心跳反應強烈，甚至努力睜開眼睛3次，方怡萍：「雖（眼睛）沒有聚焦，能夠睜開眼皮，已經是這幾天的努力算是都有回應了。」

方怡萍還透露高向鵬目前雖然有插管，但醫護人員正在訓練他自主呼吸，盼身體趕緊恢復狀況，可以順利轉出加護病房，改到一般病房休養，她坦言有感受到高向鵬的努力想趕快醒來，被問及現在算是脫離險境？方怡萍僅說醫生沒有說得很明確。

方怡萍分享23日是觀世音菩薩誕辰，高向鵬的兒子特地赴蘆洲湧蓮寺求柳葉水，替高向鵬祈福，方怡萍同時很感謝身邊有許多朋友關心、幫忙，希望高向鵬可以持續努力加油，早日甦醒康復。