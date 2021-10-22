為錢變成魔新莊逆孫砍殺嬤22刀 昔日嬤孫倆友好照片曝光（家屬提供／戴上容新北傳真）

為錢變成魔新莊逆孫砍殺嬤22刀 昔日嬤孫倆友好照片曝光（家屬提供／戴上容新北傳真）

20歲李男昨下午到從小養育他的78歲楊江阿嬤家偷錢，疑因偷竊失風持刀連砍楊婦22刀，盜走嬤家36萬元鉅款，李男殺人後到情色半套按摩店「桑一下」，才包車南下花蓮逃逸，昨晚間11時許，李男外出買消夜被警方逮獲，訊後依強盜罪嫌移送，楊江家人今秀出嬤孫倆友好照片，怒批「李男忘恩負義、手段兇殘」。

家屬透露，李男阿嬤與78歲楊江姓婦人是舊識，由於李男的親生雙親，父親是通緝犯，母親精神狀況不穩定，因此將李男還在襁褓時便托育給楊婦照顧。後續李男爸爸媽媽失蹤，爺爺跟阿嬤也移民國外。

李男一家只剩下李男與舅舅在國內，李男在國高中時，疑似交到壞朋友，整個人才走了樣變壞，三不五時就向楊江阿嬤借錢買遊戲點數，導致家人間關係不好。

家屬今拿著昔日犯嫌李男與被害人楊江嬤的照片，照片中可見兩人感情相當好，肩併著肩在各地合影，家屬表示，我們很疼他，把他養得白白胖胖，手機、電腦都給他玩，但我們就是只會疼他、沒有教他，李男很可惡，忘恩負義手段兇殘。