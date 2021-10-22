總導演黃強華很早就有將素還真的個人故事搬上大銀幕的構想。（威視提供）

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇親自演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的傳奇英雄「素還真」的少年故事搬上大銀幕，揭曉他隱藏數十年的神秘起源，22日釋出「起源篇」花絮，總導演黃強華表示早在20多年前就有將素還真的個人故事搬上大銀幕的構想，只是礙於人力有限，擱置至今終於推出。

黃強華還表示日後將會建立一個新的霹靂宇宙觀：「在我有生之年，我會盡全力跟這位老戰友好好再合作，打造出新的宇宙！」甚至透露會將素還真與其他傳奇角色集結在一起，成為新的英雄天團。總監製黃亮勛也說，在角色眾多的霹靂武林之中，選擇「霹靂一哥」素還真作為首部人物電影，正是因為他跟眾多角色都有關，必須由素還真才能串起整個霹靂宇宙。消息一曝光，更是令網友們相當興奮。

片中，黃亮勛表示觀眾將會看到不同於過往戲劇中「救世主」形象的少年素還真，不僅重視親情、友情等普世價值，也是他首次脫離師父「八趾麒麟」的保護，開始尋找自我、為自己人生負責，並逐漸成為眾人熟悉的「清香白蓮」傳奇英雄的故事。正因電影講述的是素還真還未成為武林霸主的年少時期，因此就算是從未看過霹靂布袋戲的觀眾，也能輕易地從電影中了解這位傳奇人物，黃亮勛更是強調：「不熟悉霹靂布袋戲的觀眾一定要來看，因為素還真是屬於台灣原創的在地英雄！」

此外，電影上映前，霹靂布袋戲將於即日起至11月21日在高雄夢時代舉辦盛大的《霹靂IP運動會之群雄爭霸》特展，除了是首度以戲偶結合運動主題的特展外，更設置了一個電影《素還真》特區，搶先展出素還真於電影中的全新造型、武器以及其他重要角色戲偶等，並首度公開與國立臺北科技大學合作的特殊電影道具「黃金魚」的製作祕辛，電影將於明年1月28日上映，展覽將開放民眾免費參觀，歡迎期待已久的粉絲們於電影上映前先睹為快。