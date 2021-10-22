大陸外交部發言人汪文斌今天（22日）主持例行記者會。有記者提問，俄羅斯總統普丁21日表示，目前並沒有建立俄中軍事集團的目標。與北約國家不同，俄中並沒有建立任何封閉的軍事集團的想法。請問中方對此如何評論？

汪文斌表示，中方高度讚賞普丁總統在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上對中俄關係的積極評價。今年是中俄睦鄰友好合作條約簽署20週年。20年來，在中俄兩國元首的擘畫引領下，雙方始終堅持在不結盟、不對抗、不針對第三國的基礎上，發展長期睦鄰友好和互利合作關係，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，樹立了新型國際關係的典範。

汪文斌說，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友。」世界是各國人民的世界，世界面臨的困難和挑戰，需要各國人民攜手應對，要開放不要封閉，要合作不要對抗，要共贏不要獨佔，這是大勢所趨，人心所向。

汪文斌表示，中方願同包括俄方在內的國際社會一道，攜手踐行合作共贏的思想理念，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體，共同譜寫21世紀國際關係的嶄新篇章。