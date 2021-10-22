台南台鋼獵鷹22日發布新聞稿，終於宣布他們首位洋將的加盟，那就是擁有SBL、ABL、PLG等聯賽豐富資歷的「老面孔」賈西亞，由於賈西亞很早就拿到工作證入台，也在20日隔離結束投入球隊訓練，反而成為T1聯盟第1個確定來台打球的洋將，接著就等台南獵鷹公布剩下洋將與亞外名單了。

以下是台南獵鷹新聞稿內容，『台南台鋼獵鷹籃球隊球迷們久等了！T1聯盟首位洋將重磅登場！賈西亞(Chuck Garcia JR.)正式加盟獵鷹陣容，準備在T1聯盟元年帶領獵鷹群振翅高飛，迎接聯盟列強的強勢挑戰！

曾在SBL、PLG等各大聯賽有精彩表現，資歷豐富且過去3年曾效力於富邦勇士的賈西亞，今天正式成為獵鷹陣容首位洋將。自2017年來台至今，身高204公分的賈西亞於ABL時期場均貢獻19.8分和9.1籃板。上季在富邦勇士場均攻下20分和12.6籃板，實力不容小覷，也是獵鷹教練團期盼的球員之一！

台南台鋼獵鷹籃球隊總經理錢韋成表示，「賈西亞的實力其實已經被台灣球迷看見，無論在人氣上還是幫助隊員成長方面，對於我們球隊來說是個很大的助力，歡迎他的加入！」

賈西亞自20日解除隔離後，已立即投入台南台鋼獵鷹籃球隊的團隊訓練，期待今年能在T1元年球季寫下令人印象深刻的好成績。