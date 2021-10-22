中正紀念堂外架起看板準備替民眾施打。（趙雙傑攝）

北榮完成整備作業。（趙雙傑攝）

第12輪疫苗第1階段在今日開打，因北市接種量能不足，中央日前協助增設5處接種站，其中最大規模為中正紀念堂，由台北榮民總醫院負責。今日北榮完成接種站建置，明起出動140名醫護、行政人員及志工協助施打。現場設置22台電腦，與中央系統連線，民眾只要出示健保卡，電腦就能填好基本資料，預計明起每日接種約5100人。

北榮完成整備作業。（趙雙傑攝）

為搭配需拆封、稀釋的BNT疫苗，調度多台儀器到場，希望提供濃度最穩定的疫苗供民眾接種。（趙雙傑攝）

為搭配需拆封、稀釋的BNT疫苗，調度多台儀器到場，希望提供濃度最穩定的疫苗供民眾接種。（趙雙傑攝）

中正紀念堂注射問診區。（林周義攝）

中央協助增設的5處接種站為衛福部及交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳及台灣當代文化實驗場。根據指揮中心統計，其中中正紀念堂接種量最大，每日可打5120劑，其次依序為每日可打1920劑的華山、每日打960劑的衛福部、每日可打800劑的交通部及當代文化實驗場。

中央日前協助增設5處接種站，其中最大規模為中正紀念堂，由台北榮民總醫院負責。（林周義攝）

中央日前協助增設5處接種站，其中最大規模為中正紀念堂，由台北榮民總醫院負責。（林周義攝）

負責疫苗接種作業的北榮家庭醫學部社區醫學科主任陳育群表示，此次的任務為北榮歷年來最大規模，出動人數達140人，包括15名醫師、35名護理師、80名行政人員、10名社工及志工。現場亦設置22台電腦，與中央系統連線，民眾插卡後不到1分鐘就可填好疫苗接種同意書基本資料。

中正紀念堂接種站設置22台電腦，與中央系統連線，民眾插卡後不到1分鐘就可填好疫苗接種同意書基本資料。（林周義攝）

今日一早衛福部也著手建置1樓接種站，預計明起開放民眾至大廳接種BNT疫苗，由部立台北醫院團隊負責接種。（林周義攝）

明起至27日連續５天，北榮團隊將在每日9時至17時為民眾接種BNT疫苗。副院長侯明志表示，在接獲中正紀念堂疫苗接種任務後，北榮立即召開全院跨部門會議，就場地配置、動線規畫、人力需求、物資整備等各面進行規劃，並進行多次場地勘查，汲取之前大規模PCR採檢的寶貴經驗，資訊化優化流程，兼顧醫院服務量能妥善調配，務必提供最正確、最快速、最高品質的接種服務。

另一方面，今日一早衛福部也著手建置1樓接種站，預計明起開放民眾至大廳接種BNT疫苗，由部立台北醫院團隊負責接種。