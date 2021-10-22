22歲AV女優小倉由菜長相甜美，還擁有D罩杯火辣身材，2017年一出道就引發關注，被譽為「暗黑界最強新人」，還曾客串Netflix戲劇《AV帝王》，人氣居高不下，最近她也搭上夯劇《魷魚遊戲》熱潮，換上劇中參賽者的運動服，性感指數破表，然而她胸前的編號卻意外引來抨擊。

小倉由菜日前在推特發文，只見她穿上編號「1919」的綠色運動服，運動外套的拉鍊沒拉，整個敞開露出白色短版小可愛，擋不住她的傲人上圍，不但擠出一條深溝，白嫩北半球也全都溢出，辣照一發布就立刻引來大批老司機朝聖，吸引超過1.6萬人按讚。

然而小倉由菜運動服上的編號卻意外引起爭議，由於1919年正好是發生朝鮮日佔時期爆發獨立運動「三一運動」的年份，當時有許多日本警察不人道鎮壓朝鮮人的情況發生，因此不少韓國網友都認為被冒犯，甚至直指小倉由菜在刻意進行挑釁。

小倉由菜曾被封為最強新人。(圖/翻攝自小倉由菜推特)

對此，小倉由菜也立刻回應，會使用1919當作編號，是因為韓文「1919」的發音和日文謎片中AV女優會喊的「一咕一咕」相似，她也發文向韓國網友道歉，因為思慮不周觸碰到敏感神經，卻也再次強調，自己絕對沒有要詆毀韓國人的意思。