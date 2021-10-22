新北市環保局今舉辦「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有15所學校、25個社區獲得新北市低碳標章，1個行政區8個里獲環保署低碳永續家園認證，環保局長程大維頒發證書，表揚各單位在低碳改造的努力。

獲「白金級」低碳社區標章認證的淡水區山海青社區，在屋頂設置3.05kWp太陽能光電系統，供電給社區庭院燈、生態池太陽能打氧器等公共設施，既節省電費又能營造綠能家園；此外在頂樓設置屋頂農場進行隔熱降溫，許多住戶利用清晨或傍晚時間到屋頂種植，熱絡感情，提升居住幸福感。

新北市淡水區文化國小積極推廣減塑，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量；泰山區明志科技大學將低碳永續概念融入校園活動及課程教育，透過參訪活動邀請師生及社區民眾共同參與，並成立綠色大學推動委員會，促進師生對於環保意識的重視、善盡維護環保責任，雙雙獲得新北低碳校園「金熊級」標章。

而汐止區公所致力於里、社區及校園，發展符合環境特性的低碳措施，如推動植栽綠化、綠能節電、綠色運輸及資源循環等，鼓勵民眾低碳生活，積極建構低碳永續家園；淡水區鄧公里，將原停滿廢棄車輛及堆滿垃圾的髒亂點，改造成一座可供里民休憩的口袋公園及具有生態多樣性之開心農場，並利用廢棄輪胎及回收物製成小小兵卡通人物的裝置藝術，已成為遊客到訪鄧公里拍照打卡景點，皆獲得環保署低碳永續家園「銀級」認證。

程大維表示，在全球暖化與極端氣候的危機下，新北市積極推動溫室氣體減量工作，打造零碳示範區，以達2030年減碳目標。新北市住商部門二氧化碳排放量占比約4成，目前已導入社區、學校標章制度，積極參與環保署低碳永續家園認證，從設施改變、節能到智慧化行動，分頭並進建構建築部門的淨零碳基礎。