期交所為提高年輕族群對期貨交易風險的重視，所製作「街頭QA大哉問！期貨交易知多少？」宣導影片已於網路宣導專區上架。由於本次拍攝是透過街頭訪問的方式，於影片中統整期貨交易特性、風險及常見的迷思解惑，可輕鬆讓年輕族群進一步瞭解期貨特點及建立基本的風險意識，影片內容幽默有趣，獲得熱烈迴響，影片上架不到兩個月即累積3萬多次觀看。

期交所提醒交易人，期貨交易為高槓桿的保證金交易，於下單前須準備足夠的保證金，並建立良好的風險控管觀念，以因應近期波動較大的市場行情。建議交易人應衡量自身能力適度操作，並且設定停損停利機制，以利有效控管風險，在期貨路上穩步前進。

如何增進年輕人對股市及期市投資理財知識，為今年金管會重要金融教育推動政策之一。證交所、期交所及櫃買中心等三家周邊單位，秉持金融教育共同目標，於今年3月委託證基會辦理年輕人宣導，內容包括，1、於證基會網站設置「交易風險報你知 理財知識全攻略」漫畫形式的網路宣導專區，彙整「投資知識」及「交易風險」兩大主軸之相關資訊，內容豐富多元；2、製作三支宣導影片，幫助年輕族群以輕鬆的方式瞭解期貨知識，於網路宣導專區上架。