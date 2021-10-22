台灣人喜歡吃吃到飽餐廳，因為可以吃到豐富的菜色，又不怕超出預算。有網友就好奇，台北最厲害的吃到飽餐廳是哪間？貼文一出引起熱烈討論，其中「饗饗」和「旭集」受到最多網友推薦。

一名網友21日在PTT上發文表示，因為媽媽吃素，所以他們家最常吃的吃到飽餐廳是有供應素食的饗食天堂，但他不想再吃這間了，所以PO文詢問，「台北最厲害的buffet是哪間？不過要有素食的餐點」。

貼文一出引起熱議，最多網友推薦「饗饗」和「旭集」，紛紛表示「饗饗的下午茶最超值，完全不隨便」、「怎麼推饗饗的比旭集還多」、「旭集、饗饗感覺很厲害」。

其他也有網友推薦，「如果是20年前是晶華」、「美福甜點很好吃，但其他菜色種類太少」、「年輕時的上閤屋」、「欣葉菜色不錯」、「現在的話就艾美」、「鈺善閣，懷石料理蠻不錯」、「我美福前員工啦，饗饗不知道海放美福幾條街了」；針對素食則有網友推薦，「素食推4F，但缺點人太多」、「欣葉日式的調味比較清淡蠻適合素食養生的人」、「啊不就果然匯」。