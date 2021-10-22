中油表示，國家品牌玉山獎是國內產業界重要的獎項之一，今年拿下包括「最佳人氣品牌」95無鉛汽油，「最佳產品類」:碳中和液化天然氣、CPC_Life精緻洗車、鑽石水、智慧綠能加油站、國光牌SP車用機油系列產品等八大獎。其中，還包括兩項全國首獎，分別是最佳人氣品牌全國首獎「95無鉛汽油」，最佳產品全國首獎「智慧綠能加油站」，再創佳績。

國家品牌玉山獎21日晚間頒獎，中油獲得最佳人氣品牌全國首獎的「95無鉛汽油」上市至今超過31年，是國內銷量最高的油品，不僅以CNS國家品質標準為目標，更符合世界先進國家的品質要求，低硫含量友善環境，低烯烴含量亦可減少積污、改善引擎性能(馬力及油耗)表現。

中油指出，獲得最佳產品獎的五項產品分別為「碳中和天然氣」、「CPC_Life精緻洗車」、「鑽石水」、「智慧綠能加油站」、「國光牌SP車用機油系列產品」。其中「智慧綠能加油站」榮獲全國首獎。

面對能源新時代，中油透過研發與合作規劃智慧綠能加油站，在加油站建置太陽能光電系統、儲能系統、電動機車充換電站，結合「產能、儲能、用能」三大主軸，搭配智慧能源管理系統調節電力，期盼逐步達成共生的微電網智慧社區。

中油強調，近年營運持續精益求精，從95無鉛汽油、加油站洗車服務到國光牌SP車用機油，在在由品質看見品牌的價值，順應綠色轉型趨勢，從鑽石水、智慧綠能加油站到碳中和液化天然氣船，展現中油以技術為核心、循環經濟為基礎、創新研發為驅動、低碳能源為途徑的企圖心。