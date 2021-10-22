玉山金控和林務局推動「一生一樹，玉山植樹」海岸造林計畫，繼今年3月於基隆市信義區、暖暖區及新北市雙溪區的國有林地種植7600餘株樹苗，22日玉山金控人資長王志成號召超過50位玉山志工，在新北市三芝區海岸林地，透過親手種下樹苗、覆土與澆水，期盼未來防風樹苗順利長大，預計種植2300餘株防風樹苗，成為守護臺灣海岸線的第一道天然屏障，促進海岸生態環境之永續發展。

氣候變遷加劇及人類對環境的影響，導致台灣海岸線遭受侵蝕與災害，玉山金控人資長王志成表示，玉山長期關注環境永續議題，持續執行海岸造林計畫，以具體行動實踐「聯合國永續發展目標SDG13氣候行動及SDG14海洋生態」，海岸造林不僅可以減緩海岸線的退縮速度、防風、定沙、保護海岸土地，亦能完整保護海域生物多樣性。此外，為減少帳單紙張使用，玉山也積極推廣信用卡帳單e化服務，於2021年12月31日前首次申辦帳單e化（含電子與簡訊帳單），且於登錄後新增一筆一般消費，即贈紅利點數1300點，鼓勵卡友共同響應減碳行動。

林務局羅東林區管理處處長蕭崇仁表示，感謝玉山金控對植樹造林及維護海岸生態的支持。新北市三芝區編號1072海岸保安林因長期受東北季風嚴重侵襲，部分樹木遭受嚴重風害，本次將栽植耐旱、耐鹽霧的林投、黃槿、草海桐、大葉山欖、瓊崖海棠、厚葉石斑木等海岸樹苗，藉由樹種的抗風耐鹽特性，減少飛沙及海風對濱海地區的侵襲。此外，也移除強勢之寄生藤本，避免其影響濱旋花、濱剪刀股等多種草本生長，保留並維護海岸原生草本植物多樣性，一同為保護臺灣本土生態環境共盡心力。

玉山金控長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護、環境永續」3大主軸，包括支持臺灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，並從自身做起，連續5年自發性於夏季用電高峰舉辦關燈100日活動，累積節電共366915度，相當於減少171.5噸碳排放量、舉辦「美麗台灣 Smile玉山」環保清潔與淨灘活動，更積極響應「Earth Hour地球一小時」、「國際北極熊日」等國際倡議，以實際行動持續落實ESG之永續議題，用心守護美麗的台灣。