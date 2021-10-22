日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）看準新竹高消費力、人口年輕化的商機，明年將進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，與新竹市府共同投入1億元，打造台灣蔦屋桃竹苗首店，亦是六都之外的第一店，第二季正式開幕。

該店樓高二層，全店面積近450坪、全台規模第二大，將打造階梯座位與環景書牆，除收藏大量中、外文書籍及獨家販售的日式商品外，蔦屋自有餐飲品牌「WIRED CHAYA茶屋」也將設置新竹首店，提供複合式多元服務，成為文青朝聖景點，預計2022年3月底完工試營運。

蔦屋總經理橋本龍之介指出，蔦屋書店自2017年跨海來台展店，已在台灣台北、台中、高雄等地共開設六間分店，主打以書籍為中心，結合多元商業設施，創造出以「BOOK & CAFE」為中心的全新生活提案空間。

其中2011年開幕的代官山蔦屋書店（Daikanyama T-Site）獲得美國娛樂網站Flavowire.com評選為全球最美的20家書店之一，成為各國觀光客旅遊東京必去景點。

新竹市長林智堅市示，日本蔦屋集團及大魯閣湳雅廣場看準新竹市擁有獨特「三高一低」城市DNA，所得高、學歷高、出生率高，以及全台平均年齡最低，新竹市14歲以下學童佔了人口比例的17％，盼藉由本次蔦屋書店的進駐，提供親子閱讀空間；蔦屋書店於今年12月前開始施工，預計明年3月底完工試營運，搭配周遭5公頃的大湳雅公園，期盼為大新竹市民帶來全新生活休憩體驗。