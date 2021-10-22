指揮中心今公布新增2例COVID-19本土個案，皆發生在基隆，且Ct值很高。基隆市長林右昌22日表示，其中案16462為50多歲的女性導遊，因男友生病，陪病採檢而確診，並公布個案足跡，曾到台北、新北、宜蘭宮廟為男友參拜祈福。

林右昌於疫情記者會表示，案16462為50多歲的女性導遊，之前住在新北三重區，今年月移居基隆中正區，從疫情發生到現在沒有出團，曾經打過BNT疫苗。

基隆女導遊幫生病男友祈福，跑遍「北北宜」宮廟。（基隆市政府提供／楊亞璇台北傳真）

林右昌說，因個案同住男友猛爆性肝炎住院，曾至台大醫院陪病，20日再度陪男友至基隆長庚入院治療，進行陪病PCR檢測後陽性確診，Ct值33.19，當日有全身倦怠症狀，今日該個案及其男性友人皆已二採陰性，且Ct值高，評估對社區風險低。

基隆女導遊幫生病男友祈福，跑遍「北北宜」宮廟。（基隆市政府提供／楊亞璇台北傳真）

林右昌補充，為幫男朋友祈福，10月13日曾到前往新北市數間宮廟參拜、19日前往宜蘭宮廟參拜，19日的同行參拜友人有9名，皆已匡列，進行居家隔離及PCR採檢。

林右昌也公布16462公共足跡，10月6日至9日前往台大醫院陪病，10月13日10點至松山奉天宮參拜、11點到台北府城隍廟、13點到新北深澳碧雲宮參拜，10月19日與9位友人10點至11點搭乘台鐵，從基隆站至汐止站，再開車到宜蘭，12點再宜蘭羅東甕仔雞餐廳，13點半到宜蘭三星感恩宮參拜。