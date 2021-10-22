台南市勞工局勞資關係科核發全台首張台南市舞廳工會牌照。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，全台確診數多日掛零，舞廳、酒店等陪侍行業仍不見解封，台南市萬象舞廳為幫員工找出路，8月成立綜合性社團，22日再申請通過全台首張舞廳職業工會牌照，未來台南市八大的員工與小姐皆可納入會員，便於請領政府補助與勞健保。

台灣連續兩年歷經新冠肺炎風暴，社會百業兩度受到衝擊，其中八大行業被禁最久，政府紓困補助卻無法實際有效，八大員工成為最慘的一群，台南市萬象舞廳8月成立台南市育樂事業商業權益促進會，為17項娛樂場所產業發聲，並走上街頭抗議。業者22日再申請全台首張舞廳職業工會牌照，保障八大員工生存權。

業者吐露員工心聲，大部分從事八大行業的員工不是欠債、就是需錢孔急，屬弱勢團體，若在公司投保勞健保，每個月一有薪水就會被銀行扣錢，有8成員工都會選擇退出投保，公司也樂得不用幫付一筆退休整備金，少部分重視權利者，會另外加入視聽歌唱工會投保。

「紓困都是看的到吃不到啦」不料去年發生新冠肺炎疫情事件，台南市萬象舞廳有200位員工與小姐，僅有10人有勞保，因此業者與從業人員都盼「不要紓困、只要復業」，員工沒有投保，紓困金根本領不到。

儘管舞廳、酒店為求生存改為KTV營業，但無法經營餐飲，等於斷了業者一肢胳臂，有業者苦稱，業績不到往日一半，店內小姐地下化成為飯局妹、傳播妹，自營私接熟客，每天引頸企盼政府實質開放，卻還看不到解禁的盡頭。

台南市萬象舞廳老闆曾正義擔心再有相關事件重演，員工陷入絕境，近日申請通過舞廳職業工會牌照，再擔任理事長，未來酒店、舞廳的員工與小姐將納入會員，可從工會投保，又不怕被扣薪水，不用再看到員工苦哈哈度日卻束手無策。

台南市勞工局表示，舞廳職業工會是台南市首張牌照，查遍全台各縣市，尚無相關名稱的職業工會成立，可算是全台第1張牌照。