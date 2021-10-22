許多人會飼養寵物來陪伴自己，對大部分的飼主來說，寵物是彷彿家人般的存在，如果被人殺害絕對是一件非常令人崩潰的事。大陸近日發生一件寵物被竊的案件，一名女子飼養20年的巴西烏龜失竊，雖然報警後不久就尋獲，但是心愛的寵物已經成為別人碗裡的下酒菜。

根據《現代快報》報導，本(10)月14日，居住於江蘇省常熟市的朱姓女子至當地派出所報案，表示自己的寵物烏龜失竊，當天傍晚她在外出散步前把烏龜放入水桶中，然後將水桶放在門口，想讓牠透透氣，沒想到晚上6點20分回家後，赫然發現水桶和烏龜都不翼而飛，因此立刻報警。

警方了解狀況後隨即展開調查，在調閱周邊監視器後發現，在朱姓女子外出後，有一名男子騎著電動車竊取了水桶和烏龜，掌握證據後警方在數小時候找到何姓嫌疑犯，但不幸的是寵物烏龜已經魂歸西天。

何姓男子表示自己是喝酒少了下酒菜，臨時起意偷走了朱姓女子放在門口的巴西烏龜，警方找上門時發現烏龜已經被做成紅燒龜。何姓男子被帶回派出所後，朱姓女子也立即被通知到場，雙方協調後，朱姓女子表示願意接受何姓男子的賠償，達成和解。