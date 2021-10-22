上街前跟著外師一句一句喊口號，篤行國小的孩子勇敢開口說英語。（篤行國小提供）

「Double Tenth Day！Happy Birthday！」台中市校園周邊人行道一群興奮的孩子們大聲呼喊著，原來是篤行國小師生為了慶祝雙十國慶，配合「英語日」活動，讓學生拿著自製國旗，並邀請外籍老師教導孩子說雙十國慶的英文，沿途吸引許多路人駐足圍觀，還有民眾給孩子加油打氣回應著「Good job！」

為協助學校營造全英語學習環境，台中市推動全市性英語日，訂於每月第三個周三為全市英語日，透過環境布置、主題式學習、繪本導讀及晨讀、闖關遊戲、培訓英語小主播及國際交流等活動，增加學生接觸英語之機會，並鼓勵孩子開口說英文。

無獨有偶，東海國小多年發展國際教育，帶孩子閱覽各國文化，在國慶日特別介紹十個國家的生日，讓孩子認識異國的國慶日，達到認同臺灣、又能接軌國際的雙語目標。

學生張詠甯表示，「從各國國旗的顏色、形狀了解到國家的歷史與文化，又能學習簡單的英語，真是一舉數得！」東海國小林筆藝校長也表示，英語日不僅是鼓勵孩子勇敢開口說，更希望透過語言工具，帶領他們認識國外文化，寓教於樂中達到雙語及國際教育的效益。

台中市政府教育局表示，全市英語日的推動，除了打造一個全英語的學習環境之外，更希望透過趣味化、生活化的學習管道，用潛移默化的方式讓孩子接觸英語、喜歡英語，從九月開學，各校就紛紛發揮創意辦理各式英語活動。

除英語日的推動，教育局引進102名外師，與中市老師進行協同教學之外，也協助規劃各項免費的營隊、傳愛專車等活動，透過互動學習，更積極地促進臺灣與國際的交流。

篤行國小外籍老師Joe表示，相當認同學校雙十遊街的傳統，更期待未來每個月能透過不同的主題活動，幫助孩子自然浸淫在英語的環境中。