新北市府今與新北市表揚好人好事運動協會舉辦2021年好人好事代表頒獎典禮，其中急難救援協會成員楊敏政也獲得表揚，他長期支援新北各項重大救災行動，這次虎豹潭失蹤事件，他待在現場整整6天，運用空中和水下無人機，協助消防搜救。楊敏政表示，他本身是做工程相關行業，但投入救災支援數十載，雖然每次救援返家都很疲累，但很有意義，這次能獲表揚也相當意外。

新北市長侯友宜今主持頒獎，頒獎給20位得獎者。侯友宜表示，台灣社會輿論聒噪，有些人成天批評，但是社會還是需要大家存好心、說好話、當好人、做好事，而他也特別提及楊敏政在虎豹潭救援行動的表現；侯友宜說，虎豹潭救援期間，他還有回到市府，但楊敏政在現場守了6天，幾乎24小時不休，持續用無人機協助救災，而他的身影也曾出現在汐止林肯大郡倒塌、九二一大地震、納莉、莫拉克、蘇迪勒風災等現場，表現值得敬佩。

楊敏政表示，他配合消防局救援行動，虎豹潭搜救行動中，因為無人機畫面有座標，若找到失蹤者可以清楚定位，因此他幾乎沒有一刻鬆懈，時時緊盯機器畫面，甚至離開現場、回到基地後都會逐一檢視，深怕有疏漏，整個救援行動都在跟時間和死神拔河，所幸最後有找到所有失蹤者，終於放下心中的大石頭。

另外，新店屈尺派出所警員吳政彧也獲得好人好事表揚，今年1月新店某安養中心曾發生火警，他冒險進入陷入火海的建築物，逐樓檢查，發現有老人受困，立即將高齡91歲的長者揹出，又重返火場再救出2名受困長者，英勇精神深獲大眾肯定。

社會局表示，這次好人好事表揚獲獎人員眾多，有消防救災類型，也有長年捐贈消防車、救護車及復康巴士的廟宇、救國團代表，這些獲獎民眾對社會貢獻重大，希望能夠藉由頒獎儀式，拋磚引玉，讓更多人效法其精神，延續社會善的力量。