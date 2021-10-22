這下子「印度姚明」布拉變成「獅子王」辛巴了！新竹街口攻城獅終於在22日官方宣布，先前SBL效力過達欣、裕隆等隊，且在ABL幫富邦勇士打過球的布拉，正式改名辛巴加盟攻城獅，他也成為攻城獅第2名完全簽約洋將，第1位敲定的是上季季中加盟的大勝。

以下是攻城獅新聞稿內容，『新竹街口攻城獅球團22日正式與辛巴(Sim Bhullar)完成簽約，同時也是攻城獅的第2位洋將。攻城獅球團期許他能完美複製電影獅子王辛巴的奮鬥過程，「回到王國，奪回屬於他的王位。」故取中文名為「辛巴」。辛巴身高226公分、140公斤，新賽季將著35號球衣。過去曾效力美國職籃沙加緬度國王隊，在SBL第17季於裕隆納智捷籃球隊出賽，繳出場均18.5分13.3籃板且兩分球命中率近7成，極具禁區宰制力的成績。

能夠重返台灣籃壇，辛巴興奮說：「非常期待再回到台灣打球，我已經關注攻城獅球隊一陣子了，知道新竹是全台最瘋狂的主場，能夠為新竹球迷而戰是我的榮幸，新賽季主場見！」攻城獅陣中有多位球員與辛巴過去是隊友，包含林宜輝、林明毅與郭少傑。林宜輝與林明毅皆盛讚他是位無私且非常聰明的禁區球員，一定很快就會融入目前的戰術體系；身為射手的郭少傑表示：「有辛巴坐鎮籃下，射手就可以更放心的投籃，更增添我們的信心。」

除此之外，林冠綸總教練過去與辛巴也是老戰友，新賽季將以不同身份並肩作戰，林冠綸總教練認為辛巴的單打能力佳且具備優異的進攻技巧，較不需要靠隊友製造機會，未來他將會是球隊攻守的中樞。林冠綸也為辛巴設定新賽季的目標，「我希望他要拿下PLG新賽季的阻攻王與籃板王！」辛巴將於24日抵台，預計11月15日正式投入團隊練球。』