金門縣文化局與兩岸出版公司共同主辦的第15屆「金門書展」迎來不少尋寶的愛書人。（李金生攝）

金門縣文化局與兩岸出版公司共同主辦的第15屆「金門書展」，今年首度走出體育館大型展場，改採戶外展售方式進行，同時也因防疫未舉辦熱鬧開幕儀式，但仍迎來不少尋寶的愛書人。

這項已進入第15屆的書展，由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、高雄市出版商業同業公會聯合主辦，福建省出版對外貿易有限責任公司承辦。去年因疫情停辦1年，今年再恢復舉辦。

金門書展也展出文房四寶、德化白瓷和福建省寧德市的傳統民間藝術「柘榮剪紙」作品。（李金生攝）

金門書展也展出文房四寶、德化白瓷和福建省寧德市的傳統民間藝術「柘榮剪紙」作品。（李金生攝）

今日起至10／24連3天在文化局南棟圖書館室外空地搭棚展出，戶外場地規畫為歷年來首見，同時展出規模僅有往年的4分之1，且因疫情期間避免群聚，也未邀請縣府單位首長，以及兩岸出版界人士舉辦熱鬧的開幕儀式。

金門書展今日起至10／24連3天在文化局南棟圖書館室外空地搭棚展出，戶外場地規畫為歷年來首見。（李金生攝）

縣文化局說明，「金門書展」今年展銷大陸簡體圖書大約2000種，展出品多為藝術、文學和歷史類，另有文創品近百種，以文房四寶、德化白瓷和福建省寧德市的傳統民間藝術「柘榮剪紙」作品。

金門書展也展出文房四寶、德化白瓷和福建省寧德市的傳統民間藝術「柘榮剪紙」作品。（李金生攝）

主辦單位以85折優惠金門鄉親，另在書展現場購買圖書及文創品項的發票，不限金額，均可掃取QR code參加發票登入抽獎活動，有機會獲得咖啡機及超商禮券等多項好禮。