第12輪3種疫苗開打，北市卻在6都接種量能上吊車尾，引發外界熱議。台北市長柯文哲22日指出，過往使用北市疫苗系統時，有預約的人大約9成5都會來打，但7月15日後預約系統都被中央收繳，不斷發生實際預約數和登記人數有落差的情況，明明說很多人預約不到才跑去外縣市打，但預約截至後疫苗卻還有剩，那就中央系統登錄有問題，未來會找衛福部面對面討論。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲感嘆，第12期疫苗施打第1階段，北市本來開21萬量能，中央卻灌41萬，只好緊急動員拉到27萬，但實際預約人數僅有19.5萬，兩者有落差，最後AZ疫苗剩2800支、BNT疫苗剩8100支，相加超過1萬劑。

柯文哲接著說，第2階段北市開29萬量能，來預約者僅有18萬，他覺得很奇怪，既然北市等疫苗者這麼多，配對系統又是中央控制，是否可將沒打的人配進來，發個簡訊請他們來登錄，就可補足空量能。

柯質疑，明明說第1階段很多人預約不到跑去外縣市，結果預約完疫苗卻還有剩，「表示系統登錄有問題」，第2階段又差更多了，來的人很少，他心裡想奇怪但要打的人不是一大堆嗎，必須看看怎麼調配，「因為7月15日以後預約系統都被收繳，本來台北市有自己的系統。」

「當醫院多準備35萬，就不能怪他們一直抱怨。」柯說，過去到現在，有預約的人大約9成5都會來打，除非生病、有事，以前北市在打疫苗時，叫醫院準備多少和實際來打只會差到5％，但中央系統啟用後，北市準備的量能和實際預約大概多了35萬，且實際來打還會少個5％。

柯感嘆，最近醫療公會也在抗議，他認為是中央買疫苗時沒規畫時程，因為醫療體系雖可強迫加班拉大量能，但不可能一直拉下去，最氣的是都準備好了，但來打的人比他們準備的少35萬，重點是疫苗進來的進度要控制好，但我們的疫苗都人家送的，何時來不知道，自己買的才比較知道時程，但現在就是大家都繃緊神經。

柯說，以前台北市系統是這樣，會先問醫院可以打多少，前一兩天也會告知實際預約數，醫院就按照狀況排人力，反觀中央先叫民眾意願登記，假設他們都要打，實際登記者卻僅有母數的85％，實際去打者人數還會再掉一點，會找時間跟中央面對面討論，找衛福部管疫苗接種的人，畢竟人力物力不是這樣浪費的。