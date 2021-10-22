指揮中心今公布新增2例COVID-19本土個案，皆發生在基隆。基隆市長林右昌22日表示，其中案16461為30多歲的女性印尼籍看護，已完成2劑高端疫苗接種，平時在家中照顧雇主，沒有與其他外傭互動，也沒有公共場所足跡。

林右昌說，案16461無症狀，CT值為32.97，非常的高，評估為舊案可能性極高，因雇主要前往基隆長庚住院，個案20日進行陪病採檢，21日陽性確診，目前已安排部基住院。

林右昌指出，該案分別於8月27日及9月30日完成2劑高端疫苗接種，平時在家中照顧雇主，沒有與其他外傭接觸，她也不休假，初步了解無公共場所足跡。

林右昌表示，案16461之雇主有四兒、三女，平時二女兒與父母同住，其他子女會不定期到家中探視；目前該案已匡列家人共7人進行居家隔離，其中6人已完成PCR及血清採檢，另1名子女因居住於桃園市，已轉介執行採檢追蹤。

此外，林右昌說，案16461之雇主的三兒子及三媳婦曾於5月21日確診，但當時因個案發病日前10日並未與其接觸，故當時並未被匡列，評估為舊案，但會尊重CDC的判斷。