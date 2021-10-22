孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》本周播出「尬電女王爭霸賽」，邀籃籃、巫苡萱、陳伊以及廟會女神曾甜、屁屁教主藍妹，和班底夏宇童、Amanda、薔薔等班底搶奪尬電女王冠軍寶座，現場用心跳測量機直接顯現數據，看誰能讓前主播盛竹如的心跳飆到最高，即可奪得冠軍。超火辣的舞蹈，讓盛竹如每看完一次表演，都會驚喜表示：「今天是我今年最值得的一天！」

前主播盛竹如上《明星許願池》看辣妹熱舞。（民視提供）

籃籃熱舞表演主動跳到盛公面前，並在他耳旁吹起花瓣時，機器立馬顯示盛竹如的心跳急速升高，但沒想到表演結束後，籃籃才不好意思的承認，剛剛好像有不小心踩到盛公的腳，這才讓孫協志恍然大悟地表示，原來剛剛的心跳加速，是因為被籃籃嚇到。

「廟會女神」曾甜性感熱舞。（民視提供）

「屁屁教主」藍妹趴地誘人。（民視提供）

廟會女神曾甜一席紅色舞衣全場驚豔，性感的表情與身材，讓評審盛竹如看傻了眼，而屁屁教主藍妹專業舞技更是讓盛竹如「目瞪口呆」，尤其一個大招在趴在地下還能抖動「屁股蛋」，盛竹如即時心跳還被判定「心律不整」，眾人笑歪。

而號稱什麼都不怕的薔薔，沒想到她的罩門是跳舞，除了在錄影空檔抓緊時間練習，就連開錄了滿腦子都還是等一下要表演的舞步，好不容易在藍妹跳完超火辣的Twerk之後，薔薔超有自信的表示也是個大屁股，跳起Twerk應該是有模有樣，說完便站起來抖動身體。沒想到孫協志這時候脫口而出：「你還是好好擔心一下妳等一下的表演吧！」讓薔薔瞬間腿軟倒坐在地上，擔心又緊張的表示：「我真的快吐了！」