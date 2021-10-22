要路邊停車卻誤踩油門 汽車連撞7輛汽機車 16:562021/10/22 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區22日中午有名小客車駕駛要路邊停車卻誤踩油門，連撞前方7輛汽機車。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 撞擊力道頗大，前方第1輛車輛的後車廂整個凹陷。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市八德區22日中午有名小貨車駕駛，因誤踩油門追撞前方6輛汽機車，撞擊力道頗大，造成1名女駕駛人左手擦傷並無大礙，經酒測值皆為零。 八德分局交通分隊分隊長謝沛昕表示，有名邱姓男子於22日中午駕駛1輛小貨車打算要路邊停車，卻誤踩油門追撞到前方謝姓女子駕駛的休旅車，導致謝女左手擦傷，另還有停放在路旁的4輛汽車、2輛機車，所幸其中無人受傷。 謝沛昕說，經警方介入調查，當事人經酒測值皆為零，後續將持續聯繫相關車主以釐清肇事及賠償責任。 捷運幸福站停車場流標3次今動工 預計2023年4月完工 新莊捷運幸福站立體停車場開工 #誤踩油門 #駕駛 #路邊停車 #22日 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低音大提琴遭北捷拒載25年 琴手嘆台灣應向國際看齊 14:022021/10/22 生活 亞歷鮑德溫非拍戲意外殺人首例 李小龍兒昔遭槍擊得年28歲 15:372021/10/22 娛樂 新莊男刺殺嬤22刀稱給機會還不給錢 警方：兇嫌異常冷靜像講電影旁白 15:552021/10/22 社會 不滿雇主亂扣薪資 女會計工作半年後離職竟挨告侵占 10:022021/10/22 社會 罷免案最後倒數 歡送會卯上音樂會 04:102021/10/22 社會新聞 車主心好痛！千萬法拉利和賓士碰撞 慘掀蓋「開口笑」 16:042021/10/22 社會 搶低碳公共運輸商機 研華打造智慧電動巴士國家隊 16:122021/10/22 財經 疑分神自撞分隔島 賓士車「翻一圈」躺路中 駕駛輕傷 15:172021/10/22 社會 《半導體》稼動率續滿載 超豐Q4營收再拚高 12:332021/10/22 財經 北京公安證實 鋼琴家李雲迪嫖妓被拘 04:102021/10/22 焦點新聞 隋棠迎41歲生日前突發現「經期驚人變化」 悲嘆：卵巢開始退化了 11:092021/10/22 娛樂 社會熱門新聞 獨家》城中城女嫌黃格格心碎獨白曝光 錄音檔還原火災當晚內幕 - 社會 車主心好痛！千萬法拉利和賓士碰撞 慘掀蓋「開口笑」 - 社會 色影師對少女Coser剃毛指侵 挨告竟辯要「為了潤滑」 - 社會 萬象舞廳再申請全台首張舞廳職業工會牌照 為八大員工發聲 - 社會 狠孫為討錢冷血砍嬤22刀 檢方訊後聲押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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