撞擊力道頗大，前方第1輛車輛的後車廂整個凹陷。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區22日中午有名小貨車駕駛，因誤踩油門追撞前方6輛汽機車，撞擊力道頗大，造成1名女駕駛人左手擦傷並無大礙，經酒測值皆為零。

八德分局交通分隊分隊長謝沛昕表示，有名邱姓男子於22日中午駕駛1輛小貨車打算要路邊停車，卻誤踩油門追撞到前方謝姓女子駕駛的休旅車，導致謝女左手擦傷，另還有停放在路旁的4輛汽車、2輛機車，所幸其中無人受傷。

謝沛昕說，經警方介入調查，當事人經酒測值皆為零，後續將持續聯繫相關車主以釐清肇事及賠償責任。