逛賣場竟然也有好康！近日有民眾發現，店家將即將過期的零食餅乾放在櫃台旁供大家免費領取，網大讚「好佛心」。(摘自我愛全聯-好物老實説)

社區型連鎖超市「全聯福利中心」常吸引許多主婦到採買購物，不過，沒想到逛賣場竟然也有好康！近日有民眾發現，店家將即將過期的零食餅乾放在櫃台旁供大家免費領取，惜食不浪費的做法讓網友盛讚「好佛心」。

女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上貼出一張照片分享，只見全聯賣場上有一台推車上堆放好幾包零食餅乾，旁邊還貼著一張公告指出，「免費贈送，即期品，請盡快食用」。才知道這是店家為避免浪費食物，直接將放快過期的即期品直接贈送給賣場客人。

照片曝光後，瞬間讓引起留言區暴動，「居然有免費贈送這種事！也太佛心」、「這樣真的很好，不浪費」、「真的遇到好康，要惜福惜食」、「在哪的全聯啊？好佛心喔」、「好佛，好人一生平安」、「這系列不便宜~都還捨不得買啊」、「我這也有耶！有時雖說是即期品，但拿來看都還有一個月才到期」。

因應大家敲碗，原PO隨後公布這間全聯地點為在新北三峽光明路上，不少人羨慕表示，「超佛心的，都沒遇過」、「太好了吧！別地方的全聯都不會讓人失望」、「永遠是別人去的全聯」。

有網友分享，「我有遇過，當時還有點驚訝的問店員是真的免費拿嗎？店員說對，不過都是即期品，拿回家要快點吃完」。不過，也有人說，之前看過客人毫不客氣將整台推車的即期品掃光，從此之後店家再也沒擺出來了。