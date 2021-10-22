受惠於越南疫情升溫轉單，彈性包覆紗及環保回收紗廠宜新（4440）今年前三季營運成長，累計稅後淨利2.39億元，每股盈餘EPS3.99元；宜新指出，產能滿載，高毛利的彈性包覆紗及環保紗營收比重已達56.3％，預期今年的營業毛利率將創設立以來的高峰。

宜新是國內彈性包覆紗市占第一的大廠，今年1～9月合併營收13.36億元 ，年增65.79％。

宜新終端產品從服飾到車用，應用領域主要涵蓋運動機能服飾、具機能性之日常服飾及鞋材等消費性產品、彈性運動鞋的鞋材及汽車內裝的車材等，包含全球著名運動用品NIKE、ADIDAS等運動品牌、全球知名日系服飾UNIQLO的成衣及運動休閒服飾等紡織衣材、彈性運動鞋鞋材，以及熱銷全球的日系美規休旅車款、日系汽車、德系汽車內裝的車材等。

因為越南疫情，產線在台灣的宜新指出，客戶急著找替代供應商，從7月開始就收到不少轉單，目前公司訂單滿載，能見度已經可以看到明年第1季。