味全龍隊徐若熙22日迎來本季最終戰，此役投完後將提前「關機」，但接下來已有新課題等著他，總教練葉君璋表示，球隊已經安排好他之後的計畫，主要加強下半身力量及體能2大重點。

徐若熙去年因傷只在二軍出賽2場、投4局，今年迎來生涯首個完整球季，目前出賽19場18場先發，拿到3勝7敗、自責分率3.05，投球局數76.2局，飆出94次三振。

為了保護徐若熙，季初球隊就為他設下投球局數限制，原本規劃在100局上下，但因今年球季因疫情拉長，葉總認為已經來到「關機」時間點，確定今天是徐若熙本季最終戰。

葉總認為，若是徐若熙身體狀況好時，精神也會比較集中，較能隨心所欲，但現在身體比較疲勞，有時想做的會做不出來，「雖然外界看來他速度好像有降，但實際上沒有，狀況對的時候還是能維持，我認為身體疲勞因素佔滿多的，這是他應該學習的地方。」

葉君璋表示，徐若熙本季最終戰投完後會完整休息2個禮拜，「這2個禮拜不投球，讓他完全休息，但我認為除了身體的休息外，頭腦（心理）休息更重要。」休息過後將針對他的下半身力量及體能做加強。

在徐若熙「關機」後，龍隊的本土先發空缺將交給王維中、林子昱、郭郁政及林逸達分擔，葉總說：「其實原本設定今年郭郁政的局數要比徐若熙多，但季初碰上些傷勢，所以延後。」

葉君璋也提到，現在王維中的身體狀況可能不比徐若熙好，「他去年一整年沒投球，不像若熙還有些訓練，但維中他有經驗，所以身體負擔看起來沒那麼大。」