前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨拋出修憲議題，前民進黨立委郭正亮直言，因為修憲要四分之三，民進黨只有不到三分之二，沒有人認為修憲會成功，大家說一說而已。

民進黨憲政改革小組21日召開最後1次大會，達成廢除考試院、職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；於立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會與國家審計委員會；選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻等6項共識，草案於22日送民進黨立法院黨團討論，提交下周三民進黨中執會確認。

對此，前民進黨立委郭正亮在《新聞大白話》政論節目中直言，修憲都不會過，因為修憲要四分之三，民進黨只有不到三分之二，所以修憲沒有國民黨配合是沒有辦法修的。國民黨不可能不會提相對條件，民進黨一定要對國民黨提案要讓步，國民黨也會有修憲案，譬如行政院長一定要立法院同意，這一議題民進黨一定反對，因為這樣總統不一定能掌握行政院。另外，國民黨可能要求開放所有不在籍投票。

郭正亮提到，他曾經參與修憲，是非常非常困難，一定要兩黨都同意，不然根本就是大家說一說而已，沒有人認為修憲會成功。

至於鄉鎮市長改官派，郭指出，目前六都直轄市就是如此，現在只是要擴大到全面，由縣市長任命，不用選。這不一定對民進黨有利，目前國民黨執政14個縣市，不一定對誰有利，