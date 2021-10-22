未來人工智慧取代人力，卻無法取代人類同理心，同理心培養成為當今教育重要的一環，義守大學無論對本國生或境外學生，展現多元關愛，推動生命教育課程，以「生命之體驗」、「生命之實作」規劃12場活動和講座，溫暖因子在校園產生連鎖效應，榮獲今年教育部「生命教育特色學校」。

義大學生事務處規劃一系列的生命教育課程，其中園藝治療體驗工作坊，讓學生實際與植物接觸和花草的媒材運用來認識園藝治療，同時配合EMI全英語的學習環境，課程滿意度高達97％。

另有「散播歡樂與愛的紅鼻子醫生經驗分享」，邀請特殊經驗的工作者分享職場大小事，諮商輔導組諮商心理師趙姿婷表示，藉活動體驗生活了解生命教育的真諦，學習互動與關懷，讓學生成為善解人意的人。

此外，還有「暖心明信片傳情」，在卡片上寫下加油打氣的話語，讓收到卡片的人感受到字裡行間的鼓勵與感動。

義大的溫柔更讓飄洋過海來求學的外籍學生感同身受，學校深刻明白離鄉背景的憂愁，加上今年受疫情影響，國際及兩岸事務處藉由線上互動來拉近與外籍生的距離，並以不同語言的說明會，讓新生可以快速進入狀況。

學長姊也透過直播方式帶著新鮮人認識校園，來自泰國就讀「國際傳媒與娛樂管理學系」的麗麗Sand，在直播中向新生介紹郵局的儲匯業務，有趣的互動都讓新生們反應熱烈。

義大以行動和文字拉近與學生的距離，細膩的關懷和用心獲得「教育部生命教育特色學校」的肯定。