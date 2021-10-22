台東縣關山鎮德高里20多甲稻米出現整株枯死、稻米空包彈的狀況，老農民表示，從來沒看過這種稻米病，更擔心收購價格下跌。台東區農改場專家研判，應該是同一塊田裡同時出現稻熱病、白葉枯病和紋枯病，造成農民判斷困難，而病害主要與豪雨後放晴，又接著低溫的氣候變化有關。

關山鎮二期稻作即將進入採收期，但在德高里一帶的稻田，有農民發現，在上星期圓規颱風期間沒有泡水的稻田，出現了稻米無？無故整株枯死的現象，隨手一拔，整株很容易就拔了起來，就像是沒有根，而稻子雖然結穗，可是稻殼裡卻沒有米的空包彈現象，甚至還從這塊田傳染到另一塊田。老經驗的農民說，種田5、60年，各種病蟲害都看過，就沒看過這種情況。

台東縣關山鎮稻米因氣候影響，出現整株枯死、稻米空包彈的狀況。（蔡旻妤攝）

鍾姓農民表示，在田裡並未發現害蟲或其他東西，統統都沒有，稻子無故枯死。關山鎮德高里長周敏勝說，這整片的！我們現在農民是擔心沒有好收成，而且可能會有感染傳播的現象。

台東縣關山鎮稻米因氣候影響，出現整株枯死、稻米空包彈的狀況。（蔡旻妤攝）

據了解，受影響的大約有20戶農戶、20多甲田，農民們希望專家幫忙找出原因；縣議員陳宏宗說，農民最擔心等到割稻的時候，收成不到3成。

台東農改場助理研究員廖勁穎研判，應該是同一塊田裡同時出現稻熱病、白葉枯病和紋枯病，造成農民判斷上的困難，而這些病害主要是跟大雨放晴、又接著低溫的氣候變化有關，建議盡快收割。

台東縣府農業處表示，圓規颱風造成台東縣稻田泡水受損1百多公頃，受災的農民可申請現金救助，而這次農民又再發現這種枯死的損害，屬於圓規颱風延遲性災害，也可以向各鄉鎮公所提出災害救助申請。