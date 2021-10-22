南韓官方公布，將與當地最大的搜尋引擎網站Naver旗下的「Naver Map」合作，即時定位3千多位性犯罪者的所在位置。不僅如此，該地圖還將公布大量性犯罪者地個人資料，被認為將有助於性犯罪率顯著下降。

根據南韓性別平等和家庭部在18日公布的消息，他們將與Naver Map服務合作，將「性犯罪者通知e」（Sex Offender Alert e）系統串聯，提供民眾可以查詢性犯罪者的即時位置。

根據hankyung.com網站報導，「性犯罪者通知e」是南韓政府部門提供的一項服務，可以讓使用者查詢性犯罪者的年齡、臉部照片、真實性型、地址、犯罪像情，以及配戴電子腳鐐的歷史等，且性犯罪者還需要定期前往警局報到，更新照片還有地圖資訊等資料。在2010年首度推出，並且在2014年7月推出行動版app，最主要的就是提供查看性犯罪者即時位置的功能。

當時「性犯罪者通知e」這項服務是與國土交通部空間資訊開放平台（V-World）串聯，但是卻收到許多批評，主要是針對資訊更新太慢的這一點。民眾認為「如果不提供準確的位置資訊，可能會對被貼上性犯罪者標籤的無辜者造成傷害，也遠不能防止性犯罪者再度犯罪。」在Google Play Store當中則有使用者評論指出「地圖很舊，在我們社區（顯示資訊）很混亂、標記了很多年前使用的舊建物名稱」等等。

因此南韓性別平等和家庭部與Naver Map展開合作，將與「性犯罪者通知e」系統串聯，19日起民眾就可子在地圖上試查。至本月底的試營運期間，該部門將會針對3462人的資料進行調查，確認他們的實際居住地點的資訊是否在平台上可正確被查詢。

南韓民眾若是發現「性犯罪者通知e」的電子地圖以及性犯罪者居住位置查看服務的功能有誤，不僅可以透過網頁回報出現錯誤的資訊，也可直接聯繫性犯罪者電子呼叫中心（02-2100-6100）。

對此服務，性別平等和家庭部權利促進局局長黃允貞指出：「透過使用快速更新地圖資訊的Naver Map，能提供更為準確的位置訊息。國民將可善加利用，並期待有助於防止兒童、青少年等遭遇性暴力犯罪的威脅。」