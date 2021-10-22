富邦悍將將於30日舉辦「好樂派對」，邀請大家精心變裝歡度萬聖節，賽前除了邀請徐懷鈺演唱及開球外，狀元江少慶等13位新秀也將在賽前精心變裝，出席「菜鳥日」活動。

今年最盛大的變裝派對也將邀請2021季中選秀入隊的新秀們共襄盛舉，30日賽前將於二樓場外舞台舉辦「菜鳥日」活動，狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞、岳少華、范姜永頡、劉俊豪、温展樂、陳冠勳、吳家洋等13位球員將精心變裝出席。

13名菜鳥同時將帶來精彩的個人才藝SHOW及學長們的指定PK賽，當天賽事開打前也將邀請他們一同於場中亮相與球迷們見面，並揭曉今年度的菜鳥王人選。

「好樂派對」活動當天球團精心準備多種派對互動攤位等大家進場同樂，親子創意選物-媽媽友也將在「好樂繽紛HALLOWEEN」攤位提供Kidzcrayon專為幼兒設計的可水洗式手指膏，讓大家可自由作畫，當天Fubon Angels秀秀子、游游也將現身攤位，親自幫大家畫上獨一無二的派對妝容。