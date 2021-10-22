振興經濟迎賓，觀光旅宿業者準備好了。（廖志晃攝）

縣府觀處涱陳志賢（左二），歡迎大家到南投觀光旅遊。（廖志晃攝）

振興經濟迎賓，觀光旅宿業者準備好了。（廖志晃攝）

振興五倍券上路，南投縣加碼推出長達半年的「南投玩很大」發票登錄抽獎活動，在南投縣消費200元就可獲得1次抽獎機會，從10月29日起到明年5月6日，每周五抽出10萬元現金、旅宿福袋，還有兩次百萬特別加碼抽獎。

南投縣長林明溱與立委許淑華、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、全國民宿聯合會理事長張心盈、台灣民宿協會理事長彭成裕及網紅「草爺」等人，22日聯袂宣布「南投玩很大．千千萬萬獎不完」正式啟動。

林明溱表示，縣府和所有觀光旅宿餐飲等業者都做好準備，推出觀光活動迎賓，包括由南投縣主辦、中台灣7縣市協辦的「7城騎跡自行車」、南投溫泉季、南投花卉嘉年華等，歡迎全台民眾到南投賞花、泡湯，縣府也將整合資源，陸續公布其他更讓人驚喜的加碼優惠，請大家鎖定「樂旅南投」臉書粉絲專頁及活動官網。

縣府觀光處指出，「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎送現金活動長達6個月，民眾只要在今年10月1日到明年4月30日，以消費超過200元的發票，上活動官網登錄就可獲得1組序號，滿400元2組，以此類推，最多可累積500組序號，消費愈多享有愈多抽獎機會；此外，為獎勵到南投多日遊的民眾，只要登錄的是南投合法旅宿發票，還可再獲1組序號，並且周周抽出「玩爆南投」超值福袋，福袋獎品包括住宿券、風景區或遊樂區門票、體驗券與伴手禮兌換券等。

百萬元加碼特別抽，預定於今年11月20日及明年2月20日舉行，每次都有分別為50萬、30萬及20萬元現金，還有iphone 13 128G等獎品；國稅局南投分局也推出總獎額16萬8888元的雲端發票捐贈加碼抽，只要在活動官網綁定雲端發票，將發票捐贈給南投縣已申請捐贈碼的愛心慈善團體，每捐贈1張發票即獲1次抽獎機會，最大獎為價值3萬5000元的自由行抵用券，抽獎日預定在明年2月23日及5月4日。