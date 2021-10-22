美國海軍與陸戰隊軍演

據華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）2022軍事實力指數（2022 Index of Military Strength）的最新調查顯示，美國海軍保衛國家重要安全利益的能力只達「勉強夠」的程度。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網21日報導，美國海軍在戰力和備戰能力上，得分都趨「弱」。相對的，海軍陸戰隊的戰力卻獲評為「強大」。而統管三軍的五角大廈，在諸如歐洲，中東和亞洲等關鍵區域的整體表現，卻只是「勉強還可以」。

傳統基金會研究員伍德（Dakota Wood）說，在這五級量表的指數排名中，「勉強夠」（Marginal）算是中等。就戰力而言，意味著不夠強大，或裝備太老舊。

報告指出，美國的好消息是核能力很「強大」。不過，反觀海軍，作者沙德勒（Brent Sadler）指出，美國海軍艦隊雖有297艘軍艦，但軍事任務節奏緊湊，顯示海軍相對於承擔的任務，規模實在太小了。此外，報告還指出，美國海軍艦隊不斷老化，需要更多修整。

伍德說，美國海軍艦隊中有超過半數軍艦都超過20年，其中包括快速攻擊潛艦，彈道飛彈潛艦和巡洋艦等要角。而根據「傳統基金會」兩年前設定的基準，最理想的艦隊規模為400艘，由13支航母打擊群組成，並有同樣數量的航艦航空聯隊，而航空聯隊要有624架戰機。