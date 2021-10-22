女性地位提升，遺產稅結構大不同，兩性差異逐漸縮小。根據財政部父對遺產稅案件最近統計，被繼承人的男女比重上，女性占比由2008年的27.7％，提高至36.8％；女性拋棄繼承從60.8％，降至55.5％，男女比例逐漸拉近。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上占優勢，致使留有遺產的男性家多數，而隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產的兩性差異比重逐漸縮小；同時，在過去國人習慣由女性拋棄遺產的型態，隨著社會變遷也逐漸改變。

統計顯示，去年台灣遺產稅實徵案件共有9846件，男性被繼承人6219人，占 63.2％，過去12年來男女差距從44.6個百分點，減為26.4個百分點。徐佳馨表示，隨著女性經濟能力增加，置產與家中財產登記規劃的性別觀念漸有轉變，讓身後留有遺產的女性比重增加。

同時，過去台灣人習慣由男性繼承家業，女性拋棄繼承的型態，近年已有改變，雖然遺產拋棄繼承人仍以女性居多，不過差距也在縮小中；不過在拋棄繼承各年齡層男女比例上，60歲年長者女多於男的比例差距遠大於青壯族群，20歲以下拋棄繼承則出現男多於女的情形，顯示女性拋棄繼承的觀念已在改變。

民法修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還。不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承，繼承人必須在知悉得繼承時起3個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，決定前還是要審慎。