桃園市政府青年局為高中生開辦「網路公民素養推廣計畫沙龍課程」，22日到桃園市光啟高中辦理。（校方提供）

網路霸凌及肉搜個人隱私案件，層出不窮，桃園市政府青年局為高中生開辦「網路公民素養推廣計畫沙龍課程」，22日到桃園市光啟高中辦理，盼導正時下青年應具備之網路素養及培養其明辯思維能力。

講座在女主播黃若薇的引言下開展，主持人分享個人的親身經驗，其中網路安全隱私專案講師韓昊雲，針對「如何保護自身隱私，避免肉搜找上門」主題，為光啟學子分享了網路詐騙實際案例，讓光啟學子了解到個資與隱私的保護方法，也讓學生知悉網路詐騙的防範方法及相關權益的申訴管道。

李姓學生分享講座心得，表示感謝青年事務局及學校的合作辦理公民素養講座，讓他更了解網路霸凌的範疇，也讓他知道如何來保護自己，維護自己的權益，希望以後能有機會再參與相關講座課程。

光啟高中校長鄒紹騰表示，學校為星雲文教基金會評定的三好實踐校園學校，學校致力於品德教育及技藝教育的養成，也期待在108課綱以素養為導向的課程融入架構，培養出具素養的優質公民。

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