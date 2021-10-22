星座運勢網站「星座喲」分析，雙子座、獅子座、摩羯座的人在2022年的事業運不佳，許多任務的進度不如預期，做事不順手，讓他們感到非常崩潰。

▍1.雙子座

雙子座與人相處直來直往，辦事有效率，受不了旁人動作慢條斯理，他們不會隱藏自己的真實想法和情緒，如果事情的發展和進度不如預期，就會讓他們感覺很崩潰。2022年雙子座遇到挫折時會放大事情的嚴重性，明明事態還沒有到不可收拾的地步，他們卻覺得狀況已經非常糟糕，因此給自己非常大的壓力，其實只要冷靜下來，集中注意力，就會發現問題沒那麼嚴重，一步一步處理就能順利克服。

▍2.獅子座

獅子座自尊心很強，對自己要求很高，希望受到大家的矚目和尊敬，他們在職場上重視速度和效率，討厭混水摸魚的人，凡事他們都希望能完全掌控在自己手中，無法接受失敗，更不可能示弱，獅子座在2022年會遇到職場的黑暗期，遭受許多阻礙和麻煩，讓他們的心情盪到谷底，每天一堆雜事纏身，讓他們手忙腳亂，甚至影響晚間睡眠品質。建議面對問題要冷靜下來，拿出過往的氣勢和實力，一切困難將能迎刃而解。

▍3.摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，把大部分的心力都放在職場上，他們在行動之前會先做好完善的計畫，接著依照自己的規劃一步一腳印的執行，但是2022年摩羯座事業上容易遇到問題，許多手邊的事情開始失控，和當初預估的狀況相去甚遠，讓摩羯座感到憂慮不已，煩心的事情一件一件找上門，還看不到忙碌的盡頭，辦事變得絆手絆腳，讓他們非常焦慮。