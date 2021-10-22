房仲于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，不僅在林男車上裝GPS追蹤器，還勤練體能，去年埋伏砍死林男，一二審將于男判刑9年8月；至於死者家屬對裝GPS追蹤器提告求償部分，江女和解、于男部分法官判決駁回。

林姓運將的太太及子女對于維智及江女裝置GPS在林的計程車一事提告求償，主張侵害隱私權，請求賠償于及江各賠償每人30萬元；其中江女部分因與死者家屬和解獲撤回訴訟，至於于維智部分判決敗訴。

去年4月11日深夜，于男持藍波刀在台北市莒光路砍殺林男18刀，林男送醫搶救近3個月後仍不治身亡。檢警原以為是隨機殺人案，追查後竟發現是預謀殺人。

檢方起訴指出，于男與江姓女同事各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，去年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

于男左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕；警方偵辦一度以為于維智隨機殺人，後來偵辦發現于的殺人動機與情殺有關聯。